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Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 319: Guten Morgen Österreich vom 01.06.2026
122 Min.Folge vom 01.06.2026
Der Auftakt der Fußball-WM rückt immer näher - als Formcheck trifft die Nationalelf am Montag auf Tunesien. Bei der Weltmeisterschaft werden Milliarden Menschen weltweit mitfiebern und Millionen Kinder den Stars nacheifern. Nur die wenigsten schaffen tatsächlich den Sprung an die Spitze. Wie junge Talente bei uns gefördert werden, hat sich "Guten Morgen Österreich" im Landesverbands-Ausbildungszentrum in Linz und beim österreichischen Cupsieger und Meister 2026, dem LASK, angesehen. Außerdem liegt Kajakfahren im Trend, "Guten Morgen Österreich" hat sich auf die Spuren des Booms begeben.
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