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Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 320: Guten Morgen Österreich vom 02.06.2026
Seit 30 Jahren werden die amaZone-Awards an Betriebe verliehen, die junge Frauen in Handwerk und Technik ausbilden. Die Verantwortlichen und die jüngsten ausgezeichneten Preisträger:innen waren zu Gast im Studio. Von Sonnenstürmen, Polarlichtern und Sternfabriken – Roland Huber besuchte den Gründer der Sternwerkstatt, Dietmar Hager. Der Mediziner ist leidenschaftlicher Astrofotograf und Mitglied der Royal Astronomical Society in London. Er setzt sich dafür ein, die Dunkelheit der Nacht für kommende Generationen zu bewahren. Seit 38 Jahren ist Gerhard Gruber als Stummfilmpianist tätig und hat in dieser Zeit mehr als 700 Filme vertont. Jetzt ist er 75 Jahre alt geworden und sprach im Rahmen eines Studiobesuchs über das Phänomen Stummfilm, sein Leben, den Werdegang und seinen außergewöhnlichen Beruf. Buchhändler Johannes Kößler stellte die neuen Buchtipps der Woche vor. Rund um die Fußball-WM realisiert der ORF das Projekt "Das Wunderteam" über Aufstieg und Glanzzeit des österreichischen Nationalteams in den 1930er Jahren. Dazu waren die Filmemacher:innen zu Gast.
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