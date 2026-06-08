Guten Morgen Österreich vom 08.06.2026Jetzt kostenlos streamen
Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 323: Guten Morgen Österreich vom 08.06.2026
Hans Bürger analysierte die aktuellen politischen Themen und Entwicklungen im Studiogespräch. Kurz vor dem Start der Fußball-WM schaltete "Guten Morgen Österreich" nach Santa Barbara zum Teamquartier: Wie geht es der österreichischen Mannschaft kurz vor dem Großereignis? Wie laufen die Vorbereitungen und welche Chancen werden dem Team eingeräumt? Reporterin Teresa Freudenthaler besuchte den St. Pöltner "Stadtkater" Larry, der in den vergangenen Monaten zu einer kleinen Berühmtheit in der niederösterreichischen Landeshauptstadt geworden ist. Die Kandidatinnen und Kandidaten für die ORF-Generaldirektion präsentieren ihre Konzepte in einem öffentlichen Hearing: "Guten Morgen Österreich" berichtete über Ablauf und Vorbereitungen. Im Studio stellte Demenz-Experte Raphael Schönborn vom Verein Promenz das neue Slow-TV-Format "Schau-Fenster" vor. Ein Projekt, das über die Vermittlung von Angeboten für Menschen mit Demenz entstanden ist und sich speziell an deren Bedürfnisse und Wahrnehmungsmöglichkeiten richtet. Außerdem sorgte Kabarettist Benedikt Mitmannsgruber im Studio für einige Lacher.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick