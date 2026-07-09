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Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 346: Guten Morgen Österreich vom 09.07.2026
Bereits mehrere Tage dauert die Trauerzeremonie für das getötete iranische Staatsoberhaupt Ali Chamenei. Iran-Experte Walter Posch ordnete die aktuelle Situation im Iran ein und erklärt, wie der Krieg mit den USA die politische Landschaft im Iran verändert hat. Marco Ventre besuchte die Kärntner Flugpolizei und bekam einen Einblick in die Tätigkeitsfelder der Beamten. Sportreporter und WM-"Morning Show"-Moderator Christian Diendorfer lieferte im Studio-Talk die Infos und aktuellen Ergebnisse der Fußballweltmeisterschaft. Gärtnermeister Reinhard Kittenberger gab bei einem Besuch im Studio neue Gartentipps. Für das musikalische Highlight sorgte Pianist Matej Dzido.
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