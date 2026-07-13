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Guten Morgen Österreich 06:30

Guten Morgen Österreich vom 13.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 348vom 13.07.2026
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Guten Morgen Österreich 06:30

Folge 348: Guten Morgen Österreich vom 13.07.2026

118 Min.Folge vom 13.07.2026

Von US-Politik bis Bodensee: "Guten Morgen Österreich" spannt den Bogen von Donald Trumps MAGA-Bewegung über Urlaub mit dem E‑Auto bis zur Fußball‑WM. Im Fokus stehen auch Umweltfragen rund um PFAS und die Quagga-Muschel im Bodensee. In Bregenz begeistern junge Breakdancer mit ihrer Streetshow, während der neunjährige Felix mit erstaunlicher Geschwindigkeit Zauberwürfel löst – und zeigt, warum das Drehpuzzle weit mehr als nur ein Spiel ist.

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