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Guten Morgen Österreich 06:30

Guten Morgen Österreich vom 17.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 373vom 17.08.2026
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Guten Morgen Österreich 06:30

Folge 373: Guten Morgen Österreich vom 17.08.2026

123 Min.Folge vom 17.08.2026

Zum Wochenbeginn analysierte "News"-Chefredakteurin Kathrin Gulnerits die drängendsten politischen Themen und Entwicklungen. Sportreporterin Karoline Rath-Zobernig besprach in einem Rückblick die aufregendsten sportlichen Ereignisse des Wochenendes und gab einen spannenden Ausblick auf die kommende Woche. Zum kulinarischen Abschluss verführte ein sommerlicher Dinkelreis die Sinne und inspirierte zu neuen Geschmackserlebnissen.

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