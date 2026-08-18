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Guten Morgen Österreich 06:30

Guten Morgen Österreich vom 18.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 374vom 18.08.2026
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Guten Morgen Österreich 06:30

Folge 374: Guten Morgen Österreich vom 18.08.2026

123 Min.Folge vom 18.08.2026

In Niederösterreich stellt die anhaltende Trockenheit die Landwirtschaft vor Herausforderungen. Ein Lokalaugenschein zeigte, wie die Bäuerinnen und Bauern damit umgehen. Nach mehr als fünf Jahrzehnten ist Österreichs Damen-Nationalteam wieder bei einer Volleyball-Weltmeisterschaft dabei. Vor der Abreise nach Brünn erzählten Kora Marina Schaberl und Nina Nesimovic von ihren Erwartungen und Zielen. Und im Bezirk Horn ging es in den Irrgarten: Dort erstreckt sich auf elf Hektar das laut eigenen Angaben größte Mais-Labyrinth Österreichs.

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