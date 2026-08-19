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Guten Morgen Österreich 06:30

Guten Morgen Österreich vom 19.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 375vom 19.08.2026
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Guten Morgen Österreich 06:30

Folge 375: Guten Morgen Österreich vom 19.08.2026

122 Min.Folge vom 19.08.2026

Am UN-Tag der humanitären Hilfe war Roland Suttner, der Geschäftsführer von „Ärzte ohne Grenzen Österreich“, zu Gast in „Guten Morgen Österreich“, um über vergessene Krisen zu sprechen, die abseits der medialen Öffentlichkeit stattfinden. Das Kinderschutzzentrum „Die Möwe“ in St. Pölten feiert sein 30-jähriges Bestehen. In Niederösterreich wurde auf die Arbeit der Einrichtung und ihre Entwicklung in den vergangenen drei Jahrzehnten geschaut.

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