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Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 375: Guten Morgen Österreich vom 19.08.2026
122 Min.Folge vom 19.08.2026
Am UN-Tag der humanitären Hilfe war Roland Suttner, der Geschäftsführer von „Ärzte ohne Grenzen Österreich“, zu Gast in „Guten Morgen Österreich“, um über vergessene Krisen zu sprechen, die abseits der medialen Öffentlichkeit stattfinden. Das Kinderschutzzentrum „Die Möwe“ in St. Pölten feiert sein 30-jähriges Bestehen. In Niederösterreich wurde auf die Arbeit der Einrichtung und ihre Entwicklung in den vergangenen drei Jahrzehnten geschaut.
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Guten Morgen Österreich 06:30
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