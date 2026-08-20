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Guten Morgen Österreich 06:30

Guten Morgen Österreich vom 20.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 376vom 20.08.2026
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Guten Morgen Österreich 06:30

Folge 376: Guten Morgen Österreich vom 20.08.2026

124 Min.Folge vom 20.08.2026

Gemeinsam in einer Partnerschaft leben, aber trotzdem getrennte Wohnungen haben: "Living Apart Together" nennt sich dieses Beziehungsmodell. Familienforscher Norbert Neuwirth erklärte, warum sich Paare dafür entscheiden und welche Erkenntnisse eine aktuelle Studie dazu liefert. Gartentipps kamen von Landschaftsplaner Max Schiller.

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