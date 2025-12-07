Habsburgs heimliche Herrscherinnen (4/4): Mit den Waffen einer FrauJetzt kostenlos streamen
Habsburgs heimliche Herrscherinnen
Folge 4: Habsburgs heimliche Herrscherinnen (4/4): Mit den Waffen einer Frau
Habsburgs Frauen – sechseinhalb Jahrhunderte österreichischer Geschichte aus weiblicher Perspektive. Moderator Friedrich von Thun widmete sich jenen Damen, die ihre Weiblichkeit gezielt einsetzten, um politische Ziele durchzusetzen. Kaiserin Elisabeth griff einmal entscheidend ein, um den Ungarn-Aufstand zu befrieden; ihr Charme trug maßgeblich zum Ausgleich und zur österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie bei. Die Tochter von Kronprinz Rudolf, Elisabeth, nutzte ihren Einfluss zur Stärkung der Arbeiterschaft und galt später als „Rote Erzsi“. Wilhelmine von Sagan betrieb als Geliebte Metternichs Politik und Intrigen in ihrem Salon, während Maria Anna von Savoyen den Machtwechsel von Kaiser Ferdinand zu Franz Joseph mitgestaltete. Maria von Burgund, Europas begehrteste Partie, finanzierte den glorreichen Aufstieg der Habsburger. Bildquelle: ORF/Neulandfilm
