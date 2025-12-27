Habsburgs starke Frauen - eine Spurensuche in NiederösterreichJetzt kostenlos streamen
Habsburgs starke Frauen - eine Spurensuche in Niederösterreich
Folge 1: Habsburgs starke Frauen - eine Spurensuche in Niederösterreich
25 Min.Folge vom 27.12.2025
Die Geschichte Habsburgs liest sich heute wie eine Geschichte der Männer. Doch sie erweist sich viel weiblicher, als es der weitverbreiteten Wahrnehmung entspricht. Eine Produktion aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich erzählt von drei Frauen, die aus dem Hintergrund die Fäden zogen. Diese Frauen beschränkten sich nicht darauf, die Machtreflexe der Männer zu kopieren. Sie entwickelten zur Durchsetzung ihrer Ziele eigene Wege. Alle drei Frauen haben eines gemeinsam: entscheidende Stationen ihres Lebens und Wirkens sind in Niederösterreich zu finden. Bildquelle: ORF/ORF-NÖ

