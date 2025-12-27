Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 1vom 27.12.2025
25 Min.Folge vom 27.12.2025

Die Geschichte Habsburgs liest sich heute wie eine Geschichte der Männer. Doch sie erweist sich viel weiblicher, als es der weitverbreiteten Wahrnehmung entspricht. Eine Produktion aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich erzählt von drei Frauen, die aus dem Hintergrund die Fäden zogen. Diese Frauen beschränkten sich nicht darauf, die Machtreflexe der Männer zu kopieren. Sie entwickelten zur Durchsetzung ihrer Ziele eigene Wege. Alle drei Frauen haben eines gemeinsam: entscheidende Stationen ihres Lebens und Wirkens sind in Niederösterreich zu finden. Bildquelle: ORF/ORF-NÖ

