Folge 1: Hallo, was machst Du? Müllabfuhr
15 Min.Folge vom 16.03.2024
Die Müllabfuhr ist für viele ein Kindheitstraum – Lena darf ihn in "Hallo was machst du" einen Tag lang leben. Sie begleitet Müllmänner Marc und Bernd aus dem Burgenland bei der Müllentsorgung. Sie fährt auf dem Müllauto mit, leer einige Kübel und lüftet das Geheimnis, was eigentlich in einem Müllauto passiert. Am Ende bringt sie ihre Frühstücksbanane eigenhändig auf den Kompostplatz und erfährt, wie wichtig Mülltrennung ist. Bildquelle: ORF
