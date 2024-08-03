Hallo, was machst Du?: ZugJetzt kostenlos streamen
Hallo, was machst Du?
Folge 16: Hallo, was machst Du?: Zug
13 Min.Folge vom 03.08.2024
Welche Handgriffe im und am Zug sind lebenswichtig, damit wir alle sicher und entspannt im Zug mitfahren können? Was machen eigentlich Lokführerinnen und Lokführer, wenn sie plötzlich müde werden? Fanny geht den Fragen nach und taucht ein in die Welt der Züge. Sie schaut einer Schaffnerin, einem Verschieber und einem Lokführer über die Schulter und muss mit anpacken! Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hallo, was machst Du?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0