Hallo, was machst Du?
Folge 6: Hallo, was machst Du?
14 Min.Folge vom 04.05.2024
Blumenstrauß und Maschen binden: Damit fordert Floristin Viebi Lena ganz schön heraus. In dieser Folge schaut Lena hinter die Kulissen eines Blumengeschäfts – vor allem der Duft ist einmalig. Und nicht nur das: Viebi startet auch eine Rettungsaktion für Lenas Zimmerpflanze, die gar nicht mehr gesund aussieht. Ob sie die gemeinsam retten können? Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hallo, was machst Du?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
0