Folge vom 26.10.2019: Friedhof der Kuchentiere
Die dritte Nacht des Grauens bei den „Halloween Wars” ist angebrochen: Vier Teams sind noch im Wettbewerb und müssen ihr gesamtes Know-how in die Waagschale werfen, um essbare Horror-Szenarios zu kreieren, die so grandios sind, dass sie die 50.000 Dollar Preisgeld einbringen. Heute müssen die Kandidaten niedliche Haustiere in mutierte Monster verwandeln, die so furchterregend aussehen, dass nicht einmal der passionierteste Tierfreund sie streicheln würde. Mick Garris, Autor und Produzent des Kultfilms „Hocus Pocus“, ist diesmal Gast in der Experten-Jury um Shinmin Li und Brian Kinney.
