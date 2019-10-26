Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 8Folge 1vom 26.10.2019
Angriff der Süßigkeiten

Folge 1: Angriff der Süßigkeiten

42 Min.Folge vom 26.10.2019

Wer kreiert die ultimative Halloween-Horrorszene? Sechs Teams aus Kürbisschnitzern, Tortenkünstlern und Experten für Zucker-Kreationen stürzen sich in Tag eins des großen Wettkampfs, um am Ende 50.000 Dollar Preisgeld mit nachhause zu nehmen. Thema des ersten Wettbewerbs: Die Experten müssen ein Display rund um ein Halloween-Monster gestalten, das so furchteinflößend ist, dass sogar der Schwarze Mann höchstpersönlich Alpträume davon bekommt. US-Schauspieler Sean Gunn, bekannt aus „Guardians of the Galaxy” ist diesmal Gastjuror neben den Experten Shinmin Li und Brian Kinney.

