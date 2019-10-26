Folge 2: Clowns vs. Zombies
42 Min.Folge vom 26.10.2019
Fünf Teams sind bei den „Halloween Wars“ noch im Rennen. Thema der ersten heutigen Challenge: Eine Gruselszene mit Frankensteins Monster, wie er seine Liebste mit einem passenden Geschenk beglückt. Da Schmuck bei Frauen immer zieht, Frankie aber einen speziellen Geschmack hat, beschließt Team Nummer 1, Ohrringe in einer Art Geschenkbox-Sarg zu präsentieren, an denen die Ohren noch dran sind! Special Guest und Gastjuror neben Shinmin Li und Brian Kinney ist diesmal Schauspieler John Kassir, der Mann hinter der unvergesslichen Stimme des Cryptkeeper der Serie „Geschichten aus der Gruft“.
Genre:Feiertag, Kochen, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
0