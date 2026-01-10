Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Traum der Österreicher von einem Platz in der Hauptrunde der Europameisterschaft in Dänemark, Norwegen und Schweden ist nach dem zweiten Spiel der Gruppe A in weite Ferne gerückt. Das Team von Iker Romero musste sich am Samstag in Herning dessen spanischen Landsleuten mit 25:30 (12:19) geschlagen geben und kassierte die zweite Niederlage im zweiten Spiel. Weil Serbien aber überraschend Deutschland besiegte, lebt die kleine Chance auf einen Aufstieg.

