Handball Jubiläumsspiel 100 Jahre ÖHB: Österreich – Ungarn

ORF SPORT +Staffel 1Folge 16vom 01.11.2025
Österreichs Handballnationalteam der Herren bestritt das 100-Jahr-Jubiläumsspiel gegen Ungarn und unterlag mit 27:31. Damit begann die Ära des neuen Teamchefs Iker Romero mit einer Niederlage. Kommentar: Johannes Hahn Moderation: Boris Kastner-Jirka

