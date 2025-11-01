Handball Jubiläumsspiel 100 Jahre ÖHB: Österreich – UngarnJetzt kostenlos streamen
Handball-Länderspiel
Folge 16: Handball Jubiläumsspiel 100 Jahre ÖHB: Österreich – Ungarn
123 Min.Folge vom 01.11.2025
Österreichs Handballnationalteam der Herren bestritt das 100-Jahr-Jubiläumsspiel gegen Ungarn und unterlag mit 27:31. Damit begann die Ära des neuen Teamchefs Iker Romero mit einer Niederlage. Kommentar: Johannes Hahn Moderation: Boris Kastner-Jirka
Handball-Länderspiel
