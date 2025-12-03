Handball-WM der Damen: Niederlande - Österreich, Highlights aus RotterdamJetzt kostenlos streamen
Handball: Weltmeisterschaft der Damen 2025
Folge 33: Handball-WM der Damen: Niederlande - Österreich, Highlights aus Rotterdam
03.12.2025
Österreichs Handballerinnen haben am Dienstag bei der WM zum Abschluss der Gruppenphase ihre erste Niederlage kassiert, sich aber auch gegen Favorit Niederlande lange gut gehalten.
