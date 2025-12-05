Handball Weltmeisterschaft Damen 2025: HighlightsJetzt kostenlos streamen
Handball: Weltmeisterschaft der Damen 2025
Folge 37: Handball Weltmeisterschaft Damen 2025: Highlights
20 Min.Folge vom 05.12.2025
Die ÖHB-Damen trafen im ersten Spiel der Hauptrunde auf Frankreich. Frankreich, Olympiasieger 2020, ging als Favorit in das Duell gegen Österreich.
Handball: Weltmeisterschaft der Damen 2025
