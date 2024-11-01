Happy To Be Home
Folge vom 01.11.2024: Endlich ein Kicker
45 Min.Folge vom 01.11.2024
Gray und Grumpy nehmen ihr bislang größtes und anspruchsvollstes Projekt in Angriff: Ein majestätisches Haus aus den 20er-Jahren im charmanten Charleston. Die Herausforderung für Gray besteht darin, ihre typischen verspielten und unkonventionellen Entwürfe mit dem eleganten, formellen Geschmack der Hausbesitzenden in Einklang zu bringen. Es wird ein Balanceakt zwischen kühnen Ideen und klassischer Tradition – und das alles, während sie den historischen Charakter des Hauses bewahren.
