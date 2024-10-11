Happy To Be Home
Folge vom 11.10.2024: Alles Pink
44 Min.Folge vom 11.10.2024
Eine Familie träumt davon, ihr historisches Haus aus dem Jahr 1890 auf eine außergewöhnliche und unkonventionelle Weise zu renovieren und gewährt Gray die kreative Freiheit, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Grumpy überrascht alle, indem er sich begeistert auf die kreative Verrücktheit des alten Hauses einlässt. Gleichzeitig erschafft Mike sein bisher gewagtestes und originellstes Werk, das die Vorstellungen aller übertrifft und das historische Zuhause in neuem Glanz erstrahlen lässt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.