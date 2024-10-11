Happy To Be Home
Folge vom 11.10.2024: Ein Raum für Kunst
44 Min.Folge vom 11.10.2024
Eine talentierte Künstlerin hat kürzlich ein charmantes Haus aus dem Jahr 1861 in Summerville erworben und wendet sich an die Benkos, um ihr dabei zu helfen, das historische Gebäude in ein einladendes Zuhause zu verwandeln. Gray schöpft aus ihrer unerschöpflichen Kreativität und gestaltet einzigartige, inspirierende Räume, während Mike eine besondere Überraschung für die Töchter der Künstlerin vorbereitet. Gemeinsam verwandeln sie das alte Haus in ein bezauberndes Zuhause, das die künstlerische Vision der Familie zum Leben erweckt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.