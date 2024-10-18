Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Happy To Be Home

Mut zur Farbe

HGTVFolge vom 18.10.2024
Mut zur Farbe

Mut zur Farbe Jetzt kostenlos streamen

Happy To Be Home

Folge vom 18.10.2024: Mut zur Farbe

45 Min.Folge vom 18.10.2024

Die Benkos stehen vor ihrer bislang größten Herausforderung: dem Umbau des alten Bootsschuppens eines Nachbarn in einen einladenden Raum für Unterhaltung. Gray muss dabei über ihre gewohnten Grenzen hinausgehen und mit einer Nachbarin zusammenarbeiten, die bislang ihre Wände immer nur in schlichten Weißtönen gehalten hat. Gemeinsam wagen sie sich in ein kreatives Abenteuer, um aus dem betagten Schuppen ein einzigartiges und stilvolles Häuschen zu schaffen.

Alle verfügbaren Folgen