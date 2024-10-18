Happy To Be Home
Folge vom 18.10.2024: Ein Haus mit Geschichte
45 Min.Folge vom 18.10.2024
Die Benkos haben die außergewöhnliche Ehre, das historische Anwesen von Elizabeth Arden zu renovieren. Gray steht vor unzähligen Herausforderungen, darunter einem Brand, während sie sich der anspruchsvollen Aufgabe widmet, das ikonische Gebäude aus dem Jahr 1893 mit ihrem charakteristischen Stil zu versehen. Mit unermüdlichem Einsatz und Kreativität vollenden sie die Renovierungsarbeiten pünktlich zur Hochzeit der Tochter des Hausbesitzers, wodurch das prachtvolle Haus in neuem Glanz erstrahlt und als eleganter Rahmen für den besonderen Anlass dient.
