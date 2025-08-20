Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Harpoon Hunters

Grobes Foul

DMAXFolge vom 20.08.2025
Grobes Foul

Grobes FoulJetzt kostenlos streamen

Harpoon Hunters

Folge vom 20.08.2025: Grobes Foul

44 Min.Folge vom 20.08.2025Ab 12

Meeresbewohner, die sich von der gleichen Beute ernähren wie Blauflossen-Thunfische, sind ein gutes Zeichen. Denn dann sind die Stachelflosser oft nicht weit entfernt. Wenn sie ihre Nahrung verdauen, schwimmen die Räuber oft nah an der Wasseroberfläche. Wie lange wird es dauern, bis die Crew der „Ezyduzit“ die ersten kapitalen Exemplare erspäht? Die Besatzung der „Cynthia C.²“ bekommt derweil Unterstützung aus der Luft. Kapitän Tyler Macallister hat einen Piloten engagiert, der per Funkgerät Meldung macht, wenn er im Atlantischen Ozean Thunfische sichtet.

Alle verfügbaren Folgen