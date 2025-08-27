Harpoon Hunters
Folge vom 27.08.2025: Hilfe von oben
45 Min.Folge vom 27.08.2025Ab 12
Jeder Fisch zählt! Für die Bootsbesatzungen entwickelt sich die Jagdsaison vor der Küste von Massachusetts zu einem Wettlauf gegen die Zeit. Die Crew der „Redrum“ hat bis dato die Nase vorn, dicht gefolgt vom Team auf der „Cynthia C.²“. Die Jagdmethode der „Harpoon Hunters“ geht auf die Anfänge der Menschheit zurück. Die Treffsicherheit und das perfekte Zusammenspiel zwischen Steuermann und Werfer entscheiden auf dem Ozean über Erfolg oder Misserfolg. Wie schlägt sich der Sohn von Kapitän Dylan Cadwell an Bord der „Pine Box“ bei seinem ersten Versuch?
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Genre:Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.