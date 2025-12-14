Harry Potter: Wizards of Baking
Folge 6: Die große Halle
42 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12
Die Finalisten geben in der Kulisse der großen Halle noch einmal alles, um sich den Sieg zu sichern. Dafür müssen sie ein außergewöhnliches Kunstwerk kreieren, das verschiedene Geschmacksrichtungen und magische Effekte in sich vereint. Bewertet werden die Ergebnisse von Warwick Davis, Evanna Lynch, Bonnie Wright und den Juroren Carla Hall und Jozef Youssef. Wer sichert sich den allerersten "Wizards of Baking"-Titel?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Harry Potter: Wizards of Baking
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:GB, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH