Harrys liabste Hütt'n: Achensee und Karwendel im Tiroler UnterlandJetzt kostenlos streamen
Folge 2: Harrys liabste Hütt'n: Achensee und Karwendel im Tiroler Unterland
24 Min.Folge vom 01.07.2025
Harry Prünster stellt Wandergebiete in Österreich vor. Mit Geschichten und Bemerkenswertem aus Fauna und Flora und Besonderheiten der Gegend macht er den Zusehern Lust aufs Wandern und stellt eine interessante Hütte am Wanderweg vor. Bildquelle: ORF/Thomas Ramstorfer
