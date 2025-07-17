Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 30vom 17.07.2025
25 Min.Folge vom 17.07.2025

Der Sommer ist da und Harry Prünster schnürt wieder seine Wanderschuhe und präsentiert die schönsten Wanderungen zu den urigsten, interessantesten und besonders authentischen Hütten Österreichs. Was gibt es im Sommer Schöneres, als einen See mit Trinkwasserqualität? Harry Prünster erkundet, was man auf dem Millstättersee für Abenteuer erleben kann und woher der Name Millstatt kommt. Dann wandert Harry Prünster auf die Alexanderhütte, die ebenso in ihrer angeschlossenen Sennerei eigene Produkte erzeugt wie die Lammersdorferhütte bei Obermillstatt. Außerdem macht sich Harry auf dem Granatsteig auf die Suche nach Granten, den Edelsteinen Kärntens. Bildquelle: ORF/Andi Bruckner

