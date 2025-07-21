Zum Inhalt springenBarrierefrei
Harrys liabste Hütt'n: Triestingtal/Berndorf/Pottenstein

ORF IIIStaffel 1Folge 35vom 21.07.2025
24 Min.Folge vom 21.07.2025

Die Ortschaften Pottenstein und Berndorf im Industrieviertel Niederösterreichs sind diesmal die Ausgangspunkte für Harry Prünsters Wanderungen. Nach einem Spaziergang in Berndorf, das derzeit 150 Jahre Krupp feiert, lockt der Hausberg Guglzipf mit seiner Warte und dem Schutzhaus, die sich die Berndorfer Bevölkerung selbst gerettet haben. Die Triesting entlang fährt Harry mit dem Fahrrad nach Pottenstein, wo er das Stammlokal des Dichters Ferdinand Raimund besucht. Am Hausberg der Pottensteiner, auf der Wolfsgeist, erzählt Harry schließlich die schauerliche, spannende Geschichte, wie der Berg zu seinem Namen kam.

ORF III
