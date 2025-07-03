Harrys liabste Hütt'n: Steiermark - Haus-Aich-Gössenberg im EnnstalJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 6: Harrys liabste Hütt'n: Steiermark - Haus-Aich-Gössenberg im Ennstal
Die Gemeinden Haus im Ennstal, Aich und Gössenberg liegen inmitten der Dachstein-Tauern-Region, die sich durch eine eindrucksvolle Hochgebirgslandschaft auszeichnet. Hier ist Harry Prünster unterwegs und besucht die Orte Haus – Aich – Gössenberg von Ost nach West. Der steirische Bodensee liegt im Seewigtal bei Gössenberg. Mit dem Fahrrad geht es ein Stück der „Alpentour Steiermark“ entlang. Mit Ausblick auf Aich und Assach führt der Weg ins Gumpental. Bei der Gumpentalalm ist Zwischenstation, von der Harry auf den Kaibling zur Krummholzhütte wandert. Mit der Tauernseilbahn geht es gemütlich nach Haus hinunter, eine kurze erfrischende Kneipanwendung, in der Anlage in Weissenbach und die Tour endet in Oberhaus im Ortsteil Lehen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick