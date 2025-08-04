Harrys liabste Hütt'n: Auf dem Salzburger Almenweg - Sportgastein/Bad Hofgastein (5/10)Jetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 66: Harrys liabste Hütt'n: Auf dem Salzburger Almenweg - Sportgastein/Bad Hofgastein (5/10)
25 Min.Folge vom 04.08.2025
Harry Prünster ist auf dem Salzburger Almenweg unterwegs. Der Weg führt bei seinem 350 Kilometer langen Streifzug durch die Pongauer Bergwelt – mit der einzigartigen Almendichte im Salzburger Land – zu über 120 Almen. Keine gleicht der anderen, und die Wanderer werden überall herzlich empfangen und mit g’schmackigen Almspezialitäten verköstigt.
