Harrys liabste Hütt'n: Auf dem Salzburger Almenweg - Lammertal (10/10)Jetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 71: Harrys liabste Hütt'n: Auf dem Salzburger Almenweg - Lammertal (10/10)
24 Min.Folge vom 06.08.2025
Harry bezwingt seine letzte Etappe am Salzburger Almenweg. Im Hochtal von Werfenweng wandert er vor der markanten Gipfelkulisse des Tennengebirges. Ein kleiner Abstecher führt vom Pongau in den Tennengau zur Karalm. Dann geht es weiter über den Almenlehrpfad von Werfenweng zur Brandstättalm. Zuletzt begibt sich Harry zum ehemaligen Jagdhaus, der Mahdeggalm, in geselliger Runde wird über die Verleihung der Diamant-Wandernadel „verhandelt“.
