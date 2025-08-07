Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n: Blaufränkischland Burgenland

ORF IIIStaffel 1Folge 74vom 07.08.2025
Harrys liabste Hütt'n: Blaufränkischland Burgenland

Harrys liabste Hütt'n: Blaufränkischland BurgenlandJetzt kostenlos streamen

Harrys liabste Hütt'n

Folge 74: Harrys liabste Hütt'n: Blaufränkischland Burgenland

25 Min.Folge vom 07.08.2025

Zwischen sanften Hügeln, blühenden Feldern und traditionsreichen Weinkellern erkundet Harry Prünster das Mittelburgenland. Vom Sprung in den Ritzinger Badesee bis zur Radtour entlang der ungarischen Grenze entdeckt er landschaftliche Highlights, charmante Orte und natürlich – den Blaufränkisch.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Harrys liabste Hütt'n
ORF III
Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n

Alle 2 Staffeln und Folgen