Folge 76: Harrys liabste Hütt'n: Die Gerlitzen Kärnten
26 Min.Folge vom 07.08.2025
Über den Dächern von Villach erkundet Harry Prünster die Gerlitzen – einen der südlichsten Nockberge mit traumhaftem Blick auf den Ossiacher See. Von Hütte zu Hütte wandert er durch blühende Almen, vorbei an kunstvoll bemalten Kühen, bis hinauf zum Gipfel. Dort, wo Paragleiter abheben, endet sein Tag auf 1.911 Metern im gemütlichen Gipfelhaus.
