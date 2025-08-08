Harrys liabste Hütt'n: Irrsee OberösterreichJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 77: Harrys liabste Hütt'n: Irrsee Oberösterreich
26 Min.Folge vom 08.08.2025
Der Irrsee im äußersten Südwesten des oberösterreichischen Salzkammergutes mit den beiden Gemeinden Oberhofen und Zell am Moos ist Ausgangspunkt von Harrys heutiger Radtour. Der unter Naturschutz stehende See liegt in 570 Meter Seehöhe und ist 4,4 km lang, 1 km breit und erwärmt sich bis zu 27 Grad.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Harrys liabste Hütt'n
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0