Harrys liabste Hütt'n: Nördliches Waldviertel

ORF IIIStaffel 1Folge 83vom 14.08.2025
25 Min.Folge vom 14.08.2025

Auch diesen Sommer begleitet Harry Prünster wieder als neugieriger Beobachter auf seinen Wanderungen durch Berge, Ebenen, Seen und sanfte Hügellandschaften. Auf seinen Touren entdeckt er urige Almhütten und gemütliche Berggasthöfe, verkostet regionale Spezialitäten, tauscht sich mit Einheimischen aus und musiziert gelegentlich mit Stars der Region oder seinen musikalischen Freunden. In dieser Folge erkundet er das nördliche Waldviertel – eine Landschaft voller duftender Kräuterwiesen, idyllischer Dörfer, plätschernder Bäche, Seen und Aussichtspunkte, die neue Energie schenken.

ORF III
