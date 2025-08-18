Harrys liabste Hütt'n: St. Anton am Arlberg, TirolJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 86: Harrys liabste Hütt'n: St. Anton am Arlberg, Tirol
25 Min.Folge vom 18.08.2025
Die abwechslungsreiche Tiroler Bergwelt rund um St. Anton am Arlberg bietet im Sommer zahlreiche Varianten für Kletterer, Tourengeher und Wanderer. Die Abfahrten verwandeln sich in grüne Wiesen, Almen und massive Felswände. Eingebettet in die Bergkulisse von Kapall, Galzig und Valluga warten auf Harry Prünster hier markierte Wanderwege, gemütliche Hütten zur Einkehr und anspruchsvolle Klettersteige in hochalpinem Gelände. Bildquelle: ORF
