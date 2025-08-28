Harrys liabste Hütt'n: Lavanttal, KärntenJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 111: Harrys liabste Hütt'n: Lavanttal, Kärnten
Die Wandersaison hat begonnen, und Harry Prünster macht sich wieder auf um neue Hütten und Wanderwege in Österreich vorzustellen. Den Anfang macht das Lavanttal in Kärnten. Von der Saualpe macht sich Harry zur Stiftshütte am Brandl auf. Diese Hütte gehört dem Stift St.Paul, dem Wahrzeichen der Region. Wirtin Anneliese betreibt sie bereits im siebenten Jahr, und sie kann sich nichts Schöneres vorstellen als hier in der freien Natur zu sein, die Gäste zu verwöhnen und auf die Kühe aufzupassen. Die Reisberger Hütte wird von Gertrude „Gerti“ Edegger bewirtschaftet. Sie wird von den Einheimischen auch „Barfußwirtin“ genannt. Harry wird von ihr auch barfuß empfangen und sie erzählt, dass es immer ihr Traum war eine eigene Almhütte zu betreiben. Sie serviert ihren Gästen gerne Schweinsbraten, Hirschgulasch und Schwammerlsuppe mit Sterz. Die Wolfsbergerhütte ist Harrys letzte Station. Die höchstgelegen Hütte der Saulape in 1850 Meter Seehöhe ist auch eine Alpenvereinshütte und wird von Richard Bester bewirtschaftet. Tatkräftig unterstützt wird er von seiner Frau Angie, die auch in der Küche steht und Kärntner Spezialitäten, wie Kärntner Kasnudeln zubereitet.
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