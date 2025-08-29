Harrys liabste Hütt'n: St. Michael im Lungau/SalzburgJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 113: Harrys liabste Hütt'n: St. Michael im Lungau/Salzburg
25 Min.Folge vom 29.08.2025
St. Michael ist das Zentrum des UNESCO-Biosphärenparks Salzburger Lungau und Ausgangspunkt für Harry Prünsters Wanderung auf das Speiereck. In fast 2000 Meter Seehöhe liegt die Halterhütte, die 1930 für den Senner gebaut wurde und heute von der Familie Bliem samt Sennerin Tanja bewirtschaftet wird. Am Katschberg führt der Herzerlweg zur Gamskogelhütte von Nina Strafner und Peter Aschbacher. Hier heroben können Paare in der kleinen Marienkapelle kirchlich heiraten, in der Gamskogelhütte ist das Standesamt untergebracht. Eine Spezialität aus Ninas Küche sind der Apfelstrudel und die Fleischnudeln mit Sauerkraut. Bildquelle: ORF
