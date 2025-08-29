Harrys liabste Hütt'n: Naturpark Zirbitzkogel GrebenzenJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 114: Harrys liabste Hütt'n: Naturpark Zirbitzkogel Grebenzen
Durch den Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen führt einer der zahlreichen Weitwanderwege, die Via Natura. Unter dem Motto "Natur lesen lernen" startet Harry Prünster seine Wandertour in Neumarkt. Zusammenhänge von Biologie und Technik sind auf der Bionikinsel erlebbar, und Harry probiert einiges sofort aus. Durch die Graggerschlucht geht es zu Zecki's Hütte, die von Gerhard und Susi Zechner betrieben wird. Die begeisterten Wirtsleute servieren ihren Gästen steirische Schmankerl, wie Kaspressknödel und Steirerkas. Vorbei an der Zeutschacher Ursprungsquelle, hier treten 90-120 Liter Wasser pro Sekunde an die Oberfläche, kommt Harry zum Gasthof Fischerwirt von Herbert und Birgit Kölbl. Auf dem Speiseplan stehen Fischgerichte aus dem eigenen Fischteich, Wildgerichte und Rieseneisbecher. Das Gasthaus Seeblick wird von Brigitte und Wolfgang Wallner bewirtschaftet und bietet mit Badesee, Märchenwald und Pferdehof jedem Urlauber ein Freizeitvergnügen. Bildquelle: ORF
