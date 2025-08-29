Harrys liabste Hütt'n: Kapfenberg/SteiermarkJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 115: Harrys liabste Hütt'n: Kapfenberg/Steiermark
Über die Semmeringautobahn gelangt Harry Prünster in die hügelige Hochsteiermark, nach Kapfenberg. Der Einkehr "Prieselbauer" von Reinhold Haubenwaller stattet Harry seinen ersten Besuch ab. Chefkoch Hermann Hölzl setzt auf regionale Spezialitäten wie steirischen Backhendlsalat und Ritschert, das Markenzeichen der Küche ist das ½ Meter Brot. Das Zentrum der Region ist die Burg Oberkapfenberg, mit deren Bau um 1268 begonnen wurde. Heute ist sie im Besitz der Stadtgemeinde Kapfenberg und wurde zu einer Erlebnisburg für Jung und Alt ausgebaut. Gerold und Bibiana Feldhofer sorgen im Burgwirt für das Wohl der Gäste, im original erhaltenen Ritterkeller wird ein Ritteressen zu einem unvergesslichen Erlebnis. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick