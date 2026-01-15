Harrys liabste Hütt'n: Damüls in VorarlbergJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 152: Harrys liabste Hütt'n: Damüls in Vorarlberg
Man braucht die Ski nie ausziehen in Damüls, dem schneereichsten Dorf der Welt. Das Skigebiet liegt mitten im Ort, und man wohnt quasi auf der Piste. Der Winter in Damüls hat viele Gesichter - es gilt für Harry Prünster die Facetten zu entdecken: die Stille auf den verschneiten Gipfeln, High-Life an der Schneebar, die einsamen Tiefschneehänge, die Loipen und Winterwanderwege und die Gemütlichkeit der Hütten. Harry bekommt einen Einblick, wie die Damülser ihre Gäste nach allen Regeln der Kunst kulinarisch verwöhnen. Er besucht die Elsenalpstube mit seinem gemütlichen rustikalen Restaurant, den Gasthof Uga-Alp mit seiner großen Sonnenterasse, und den Berggasthof Walisgaden, der für seine Spezialitäten wie den "Tatarenhut" weit über die Damülser Grenzen bekannt ist. Bildquelle: ORF/Pia Gfrerer/Pia Gfrerer
