Harrys liabste Hütt'n: Gerlitzen - KärntenJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 156: Harrys liabste Hütt'n: Gerlitzen - Kärnten
Harry Prünster ist am Hausberg der Villacher, der Gerlitzen unterwegs, die über dem Ossiacher See thront. Man kann auf den Skiberg von Annenheim mit der Kanzelbahn auffahren oder, ein Tipp von Harry: Von Klösterle führen Sessellifte und eine präparierte Spur für Tourengeher auf den Berg. Die urige Huaba Hitt'n, die ihre Produkte vom eigenen Bauernhof bezieht liegt ebenso auf Harrys Pisten, wie die Neugarten Almseehütte, mit ihrem originellen Wirt Hans, der nur so vor Ideen sprudelt. Mit der Pöllingerhütte besucht Harry eine der ältesten Hütten am Berg und in der Kammerhütte trifft er auf den Musiker-Wirten July Paul, der schon einmal singend seine Speisen serviert. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick