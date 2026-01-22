Zum Inhalt springenBarrierefrei
Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n: Schruns Tschagguns

ORF IIIStaffel 1Folge 161vom 22.01.2026
24 Min.Folge vom 22.01.2026

Ein einzigartig facettenreiches Programm erwartet Harry Prünster in Vorarlberg. Vom Alltag weit weg, genießt Harry den Winter in der idyllischen Szenerie der Montafoner Bergwelt. Hier gibt es die Möglichkeit, mit Ski oder Snowboard bis spät in den Frühling Spaß zu haben. Die urigen Skihütten bieten gute Montafoner Küche. Der Montafoner "Sura Kees" ist eine regionale Spezialität. Ob in traditioneller Form oder auch raffiniert verarbeitet, ist der Käse in jeder Genussküche zu finden. Für Harry ein abwechslungsreicher Tag mit unvergesslichen Eindrücken. Bildquelle: ORF

