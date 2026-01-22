Harrys liabste Hütt'n: Schruns TschaggunsJetzt kostenlos streamen
Folge 161: Harrys liabste Hütt'n: Schruns Tschagguns
24 Min.Folge vom 22.01.2026
Ein einzigartig facettenreiches Programm erwartet Harry Prünster in Vorarlberg. Vom Alltag weit weg, genießt Harry den Winter in der idyllischen Szenerie der Montafoner Bergwelt. Hier gibt es die Möglichkeit, mit Ski oder Snowboard bis spät in den Frühling Spaß zu haben. Die urigen Skihütten bieten gute Montafoner Küche. Der Montafoner "Sura Kees" ist eine regionale Spezialität. Ob in traditioneller Form oder auch raffiniert verarbeitet, ist der Käse in jeder Genussküche zu finden. Für Harry ein abwechslungsreicher Tag mit unvergesslichen Eindrücken. Bildquelle: ORF
