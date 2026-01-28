Zum Inhalt springenBarrierefrei
Harrys liabste Hütt'n: Schladming-Dachstein, Steiermark

ORF IIIStaffel 1Folge 169vom 28.01.2026
24 Min.Folge vom 28.01.2026

Winterspaß für Harry Prünster:das heißt flotte Schwünge auf frisch verschneiten Pisten ziehen, Winterlandschaft durchwandern, Eislaufen und nach dem Schneeschuhwandern die kalten Hände mit einem Getränk wärmen. Schlittenfahren oder rodeln und sich anschließend in den gemütlichen Almhütten die guten regionalen Gerichte schmecken lassen. Bildquelle: ORF

ORF III
