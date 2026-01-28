Harrys liabste Hütt'n: Schladming-Dachstein, SteiermarkJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 169: Harrys liabste Hütt'n: Schladming-Dachstein, Steiermark
24 Min.Folge vom 28.01.2026
Winterspaß für Harry Prünster:das heißt flotte Schwünge auf frisch verschneiten Pisten ziehen, Winterlandschaft durchwandern, Eislaufen und nach dem Schneeschuhwandern die kalten Hände mit einem Getränk wärmen. Schlittenfahren oder rodeln und sich anschließend in den gemütlichen Almhütten die guten regionalen Gerichte schmecken lassen. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Harrys liabste Hütt'n
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0