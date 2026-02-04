Zum Inhalt springenBarrierefrei
Harrys liabste Hütt'n: Tristach und Zettersfeld in Osttirol

ORF IIIStaffel 1Folge 178vom 04.02.2026
24 Min.Folge vom 04.02.2026

Am Rand der Dolomiten wartet das friedliche Tristach in Osttirol. Von dort aus führt der Weg entweder per Skitour hoch zur Dolomitenhütte, oder mit dem Rodel talabwärts. Harry erkundet mit den Skiern das Zettersfeld und kehrt in mehrere Hütten ein, um gemütlich zu rasten und den Alltag der Wirtsleute kennenzulernen. Dabei zeigt sich einmal mehr der eigenständige Charakter Osttirols – geprägt von der Landschaft und den Leuten. Bild: ORF

ORF III
