24 Min.Folge vom 04.02.2026
Am Rand der Dolomiten wartet das friedliche Tristach in Osttirol. Von dort aus führt der Weg entweder per Skitour hoch zur Dolomitenhütte, oder mit dem Rodel talabwärts. Harry erkundet mit den Skiern das Zettersfeld und kehrt in mehrere Hütten ein, um gemütlich zu rasten und den Alltag der Wirtsleute kennenzulernen. Dabei zeigt sich einmal mehr der eigenständige Charakter Osttirols – geprägt von der Landschaft und den Leuten. Bild: ORF
