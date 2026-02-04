Harrys liabste Hütt'n: St. Anton in TirolJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 179: Harrys liabste Hütt'n: St. Anton in Tirol
24 Min.Folge vom 04.02.2026
Harry Prünster erkundet den 220 Kilometer umfassenden Skiraum in St. Anton am Arlberg. Pausen legt er in der Sennhütte und beim Mooserwirt ein, beides bekannte Treffpunkte des Après-Ski. Abgerundet wird der Tag im Schnee mit einer Rodelpartie von der Rodelhütte. Bildquelle: ORF/Pia Gfrerer/Pia Gfrerer
